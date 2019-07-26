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Otomobilde dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi!

Vietnam'da, kaçakçılara düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:40
Otomobilde dondurulmuş kaplanlar ele geçirildi!

Vietnam'da, kaçakçılara yönelik operasyonda bir otomobilde 7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi.

Ülke basınındaki habere göre, başkent Hanoi'de Cau Giay bölgesinde bir otoparkta park halindeki otomobilde 7 dondurulmuş kaplan bulundu.

Yetkililer, hayvan kaçakçılığı operasyonu kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Laos'tan Hanoi'ye getirilen ölü kaplanların bir tanesinin 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden yetkililer, kaplan kemiklerinin geleneksel tıpta bazı ilaçların yapımında kullanıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:40
  1. Vietnam
  2. kaçakçılara
  3. Cau Giay bölgesi
  4. Hanoi
  5. vietnam hanoi

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