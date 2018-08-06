Otomobil, asfalt serme makinesine çarptı: 2 kişi öldü
Niğde’de, sürücüsünün yol çalışması yapılan, trafiğe kapalı alana girdiği otomobil, asfalt serme makinesine çarptı. Kazada 2 kişi öldü.06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:59
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Yol çalışmasının yapıldığı, trafiğe kapalı alana giren Kağan Kınıklı yönetimindeki 51 KN 178 plakalı otomobil, asfalt serme makinesine çarptı.
Kazada sürücü Kağan Kınıklı ve otomobildeki Mehmet Arıöz, yaşamını yitirdi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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