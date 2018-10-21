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Otomobil Yeşilırmak'a uçtu! 3 yaralı

Amasya'da seyir halindeki bir otomobilin kontrolünü kaybederek Yeşilırmak'a uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

21 Ekim 2018 Pazar 17:22
Otomobil Yeşilırmak'a uçtu! 3 yaralı

Amasya’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düşen ve 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaşanan kurtarma anları cep telefonu kamerasınca anbean görüntüledi. Görüntüye, Yeşilırmak'a düşüp sular içinde ters dönen otomobilde yaşam mücadelesi veren Mehmet Gümüş (34), eşi Sibel Gümüş (34) ile çocuğu 10 aylık Elif Beren Gümüş’ü kurtarmak için ırmağa atlayan yöre sakini Muammer Kiraz'ın (38) zamanla yarıştığı, ardından da aileyi, araçtan çıkardığı yansıdı. Can pazarının yaşandığı kazada araçtan çıkarılan yaralılara nehre inen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu, çevredekilerin ise kurtarma anlarını izledikleri sırada "Allah’ım, yaşıyorlar" diye bağırdıkları duyuldu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:22
  1. Amasya
  2. Trafik kazası
  3. Otomobil Yeşilırmak'a uçtu
  4. Yeşilırmak

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