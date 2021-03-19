  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil yayaya çarptı
Yerel

Otomobil yayaya çarptı

Erdek'te bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:10:00 -
Otomobil yayaya çarptı

Kaza, Balıkesir'in Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hükümet Caddesi'nde ilerlemekte olan İsa Dindar’ın kullandığı 45 ZP 317 plakalı otomobil, yaya Uğur Çıvgın’a çarptı. Uğur Çıvgın acılar içinde yere yığılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

112 ekibi yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Uğur Çıvgın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..
İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!
Dünya

İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!

Britanya'da Muhafazakar Parti hükümetinin sığınmacıları anakara sınırları dışına gönderme, para ödeyerek üçüncü ülkelere yerleştirme planı i..
Çin aşısının yan etkileri açıklandı
Sağlık

Çin aşısının yan etkileri açıklandı

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay