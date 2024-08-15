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Yerel Otomobil yayalara çarptı! Aileler taş ve silahla saldırdı
Yerel

Otomobil yayalara çarptı! Aileler taş ve silahla saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 01:56:00 -
Otomobil yayalara çarptı! Aileler taş ve silahla saldırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan 2’si yaralandı, durumu gören ailelerin otomobile silah ve taşla saldırması sonucunda ise 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 EYR 936 plakalı otomobil, cadde üzerindeki 2 yayaya çarptı. Durumu gören yaralıların yakınları daha sonra araca taş ve silahla saldırdı. Olayda 2 kişi aracın çarpması neticesinde, diğer 2 şahıs ise silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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