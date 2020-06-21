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Aktüel

Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:32:26 -
Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Hacı A. yönetimindeki 06 EY 9054 plakalı otomobil, Karmışağılı mevkiinde karşı yönden gelen Birol Ş. idaresindeki 19 KP 986 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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