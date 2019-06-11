Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk beş ayda azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılının ilk beş ayında yüzde 50 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,57 azalarak 152 bin 456 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk beş ayında 302 bin 311 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk beş ayında geçen yıla göre yüzde 48,71 oranında azalarak 120 bin 354 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 234 bin 645 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 52,56 azalarak 32 bin 102 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 67 bin 666 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Mayıs ayında yüzde 55 azaldı.

2019 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 33 bin 16 adet oldu. 72 bin 755 adet olan 2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 54,62 oranında azaldı. 2019 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,60 azaldı ve 27 bin 126 adet oldu. Geçen sene 57 bin 227 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Mayıs ayına göre yüzde 62,07 azaldı ve 5 bin 890 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 15 bin 528 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 50,0, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 50,0 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,1 azalış izlendi. 2019 yılı Mayıs ayı sonunda 76 adet elektrikli ve 3 bin 860 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Mayıs ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,67 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 44 bin 132 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Mayıs ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,26’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52’ye ulaştı.

2019 yılı Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62,8 pay alan C (75 bin 602 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 51,7 pay, 62 bin 198 adet) oldu.

2019 yılı Mayıs ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,50 pay ile van (22 bin 953 adet), ardından yüzde 12,61 pay ile kamyonet (4 bin 48 adet), yüzde 8,41 pay ile minibüs (2 bin 701 adet) ve yüzde 7,48 pay ile pick-up (2 bin 400 adet) yer aldı.

2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 350 bin-400 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.