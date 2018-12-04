Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 11 ayda yüzde 34 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42,29 küçüldüğünü ortaya koydu.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39,17 azalarak 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51,81 gerileyerek 12 bine düştü.

- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'e yükseldi

Kasım sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 31,7, 1600-2000cc aralığında yüzde 38,2 ve 2000cc üstünde yüzde 30,6 azaldı. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 39,65 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 168 bin 715 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'ye yükseldi.

Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 56,5 pay ve 240 bin 229 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,1 pay ve 213 bin 267 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,59 pay ve 80 bin 765 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,41 pay ve 14 bin 611 adetle kamyonet, yüzde 10,39 pay ve 12 bin 233 adetle pick-up, yüzde 8,61 pay ve 10 bin 144 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti: