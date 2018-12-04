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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 11 ayda yüzde 34 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

04 Aralık 2018 Salı 10:18
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 11 ayda yüzde 34 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42,29 küçüldüğünü ortaya koydu.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39,17 azalarak 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51,81 gerileyerek 12 bine düştü.

 

- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'e yükseldi

 

Kasım sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 31,7, 1600-2000cc aralığında yüzde 38,2 ve 2000cc üstünde yüzde 30,6 azaldı. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 39,65 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 168 bin 715 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'ye yükseldi.

Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 56,5 pay ve 240 bin 229 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,1 pay ve 213 bin 267 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,59 pay ve 80 bin 765 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,41 pay ve 14 bin 611 adetle kamyonet, yüzde 10,39 pay ve 12 bin 233 adetle pick-up, yüzde 8,61 pay ve 10 bin 144 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
ALFA ROMEO1800180
ASTON MARTIN15015
AUDI11.116011.116
BENTLEY808
BMW11.133011.133
CITROEN7.1194.20711.326
DACIA23.2203.47026.690
DS2140214
FERRARI18018
FIAT33.31924.89358.212
FORD21.73936.09357.832
HONDA25.240025.240
HYUNDAI30.0461.33231.378
INFINITI18018
ISUZU01.7751.775
IVECO01.3851.385
JAGUAR1750175
JEEP2.01502.015
KARSAN0816816
KIA7.0511.7128.763
LAMBORGHINI202
LAND ROVER1.02101.021
LEXUS50050
MASERATI44044
MAZDA8520852
MERCEDES-BENZ13.6107.00020.610
MINI1.08201.082
MITSUBISHI3713.1963.567
NISSAN21.0381.25722.295
OPEL18.986018.986
PEUGEOT21.4344.19025.624
PORSCHE5280528
RENAULT66.3077.99674.303
SEAT9.41009.410
SKODA18.710018.710
SMART30030
SSANGYONG181138319
SUBARU1.22201.222
SUZUKI2.35702.357
TOYOTA27.6712.81430.485
VOLKSWAGEN43.00415.47958.483
VOLVO4.94204.942
TOPLAM425.478117.753543.231

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:18
  1. hafif ticari
  2. ODD
  3. otomobil

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