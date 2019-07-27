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Otomobil üst geçitten aşağı düştü! 1 ölü, 4 yaralı

Bartın'da kontrolden çıkarak üst geçitten aşağı düşen otomobilde bulunan 5 kişiden 1'in öldü, 4'ü yaralandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:32
Otomobil üst geçitten aşağı düştü! 1 ölü, 4 yaralı

Bartın'da üst geçitten düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Bıçakçı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitte kontrolden çıkarak alt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sürücü Bıçakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan eşi Ayla Bıçakçı (72) ile Senem (42) ve çocukları Poyraz (8) ile Zülal Top (6) yaralandı.

Devrilen otomobilden ekiplerce çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçtakilerin Karabük'ten hafta sonu tatili için Amasra'ya gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:32
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Trafik kazası
  4. otomobil üst geçitten aşağı düştü
  5. ölü ve yaralılar var

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