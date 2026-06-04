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Yaşam Kaçak av pahalıya patladı! Yaban keçisi vuranlara verilen ceza dudak uçuklattı
Yaşam

Kaçak av pahalıya patladı! Yaban keçisi vuranlara verilen ceza dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Mersin’de yaban keçisi vurdukları tespit edilen 2 kişiye 981 bin 708 lira ceza kesildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde yaban keçisi avlayan 2 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimine takıldı.

 

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Silifke ilçe kırsalında yapılan çalışmasında yasa dışı avlanan 2 şahsın yaban keçisi vurduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslara 981 bin 708 TL para cezası kesildi.

 

DKMP'den yapılan açıklamada, "Mersin Silifke'de koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Vurdukları yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 981 bin 708 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, kullandıkları ekipmanlara da el konuldu. Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere aktarmak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.

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