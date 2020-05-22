  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı?

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi
için kalan
Aktüel

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:46:17 -
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Emet Kütahya yolunun Düşecek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erol yönetimindeki 43 NT 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Servis ekipleri ve bölgede bulunan Orman muhafaza memurlarının yarım saatlik çalışmasıyla 50 metrelik uçurumdan çıkarılan sürücü Mehmet Erol, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Durumu ağır olan Mehmet Erol’un, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne sev edildiği bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı