Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece 01.30 sıralarında Oğuzeli - Karkamış yolunda Yakacık yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fıstık çiftçisi olan ve fıstıklarını işlemden geçirdikten sonra traktörüyle evine doğru ilerleyen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Bulut’un traktörüne aynı istikamette ilerleyen 32 yaşındaki Ahmet Gündüz idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada yaralananlara yardıma koşan traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut’a ise kimliği ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut’un ve otomobil sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cenazeleri teslim edildi

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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