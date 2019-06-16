Otomobil TIR'a arkadan çarptı! 6 yaralı Suruç- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde seyir halindeki bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, TIR ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Suruç- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Şentürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şentürk ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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