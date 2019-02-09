Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Antalya'da Korkuteli- Denizli karayolunun 23'üncü kilometresindeki Saksağan Beli mevkisinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunanlardan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Mustafa Atasoy yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli- Denizli karayolunun 23'üncü kilometresindeki Saksağan Beli mevkisinde meydana geldi. Nurettin Sünnetçioğlu yönetimindeki 35 AH 0690 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zafer Elem yönetimindeki 04 AAC 900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atasoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Nurettin Sünnetçioğlu, Hatice Sünnetçioğlu, Fatma Atasoy ve Basri Dağca ise ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hatice Sünnetçioğlu Antalya'ya sevk edildi.

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