Otomobil takla attı! Bu kaza görenleri şaşkına çevirdi!

Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. 34 RU 5190 plakalı otomobil, Bölge Adliye Mahkemesi önünde aşırı hız yaparken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolün kaybolması sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Şans eseri çevredeki diğer araçlara çarpmadan ters duran otomobilden sürücü, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine hızla ulaşan ambulans ve güvenlik güçleri, sürücünün sağlık durumunu kontrol ederek herhangi bir yaralanmanın olmadığını tespit etti. Trafik, kazanın ardından kısa süreliğine aksadı.