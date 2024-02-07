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Sosyal Medya Otomobil satışında radyatör kapağı dolandırıcılığı
Sosyal Medya

Otomobil satışında radyatör kapağı dolandırıcılığı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 13:04:00 -

Otomobilini satmak için ilana koyan bir vatandaş, arabayı alma niyetiyle bakmaya gelen kişilerin oyununa geldi.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, arabasını satmak için ilana koyan vatandaş, satış görüşmesi sırasında, araca bakmaya gelen kişiler tarafından arabanın arka tarafında lafa tutuldu. Başka bir kişi ise sinsice aracın kaputuna yöneldi ve radyatör kapağını açıp içine yağ boşalttı.

 

Bu yöntemle "Arabanız yağ ve suyu birbirine karıştırmış" diyerek fiyat kırmayı amaçladıkları öğrenildi.

Görüntüler sosyal medyada "Aracı olanlar dikkat" notuyla servis edildi.

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