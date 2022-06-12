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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 18:32:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Bingöl-Genç kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 27 AFU 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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