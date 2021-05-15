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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:03:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Yaşar Kemal Mahallesi 6000 Sokak'ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 U 7588 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında araçta bulunanlardan 17 yaşındaki Onur K. yaralandı, Metin K. ise kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Onur K'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza sırasında otomobili kimin kullandığını belirlemek ve Metin K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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