Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yaşar Kemal Mahallesi 6000 Sokak'ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 U 7588 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kaza sırasında araçta bulunanlardan 17 yaşındaki Onur K. yaralandı, Metin K. ise kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı.
Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Onur K'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza sırasında otomobili kimin kullandığını belirlemek ve Metin K'yi yakalamak için çalışma başlattı.