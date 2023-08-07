Otomobil piyasası karıştı: Sipariş iptalinde büyük artış!

Otomobil ve hafif ticari araç satışları rekor kırmaya devam ederken, temmuz ayından itibaren sipariş iptallerinde artışlar yaşandı.

Pandemi sürecinin başlamasından bu yana, otomobil ve hafif ticari araçlara ulaşmanın giderek zorlaşması, artan fiyatlar, ikinci el araçların 0 kilometreden daha pahalı olması, fırsatçılar ve otomobillerin yatırım aracı olarak görülmesi gibi nedenlerle otomotiv sektöründe önemli sorunlar yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın almakta olduğu önlemler ise pazarı regüle etme konusunda ne kadar etkili olacak, zaman gösterecek.

ARZ TALEBE YETİŞMİYOR

Otomobil arzının talebe yetişememesi nedeniyle yaşanan sorunlar, ticari ve bireysel kullanıcıları zor durumda bırakıyor. Bu yılın ilk altı ayında otomotiv sektörü, talep büyümesine rağmen arz konusunda belirli bir yol kat etmişti. Ancak temmuz ayı itibarıyla, krediye erişimin giderek zorlaşması araç fiyatlarına göre kullanılabilecek kredi miktarını ve vadenin sınırlı olması gibi sebepler, sipariş iptallerini hızlandırdı.

İPTALLER SATIŞLARI ETKİLEMİYOR

Otomotiv yöneticilerine göre, şu anda sipariş iptallerinin satışları olumsuz etkilemediği belirtiliyor. Çünkü siparişi iptal eden tüketicilerin yerini hala satın almak isteyen diğer müşteriler dolduruyor. Ancak bazı markalarda yüzde 40'a varan oranlarda sipariş iptalleri yaşanmış durumda.

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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR KIRDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye tarihinin en yüksek otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ulaşıldı. Bu yılın ocak ayından itibaren her ay tarihi rekorlar kırıldı. Temmuzda bir önceki yıla göre yüzde 115.4 artışla 112 bin 459 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Otomobil satışlarında artış yüzde 109.4 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 137.5 arttı.