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Gündem Otomobil park halindeki otobüse çarptı! 2 kişi araçta sıkıştı
Gündem

Otomobil park halindeki otobüse çarptı! 2 kişi araçta sıkıştı

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil yol üzerinde park halinde bulunan otobüse çarpınca araçta bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 04:49:00 -
Otomobil park halindeki otobüse çarptı! 2 kişi araçta sıkıştı

Kaza, saat 02:00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HU 9051 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 34CRF 309 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonrası çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda bulunan Muhammet A. isimli yolcu otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışan ağır yaralı yolcuyu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ederken sağlık ekipleri otomobil şoförüne de müdahale ettikten sonra ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı.

Kazada yaralanan otomobil şoförü ve yolcunun hastanedeki tedavileri devam ederken araçta sıkışan yolcu Muhammet A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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