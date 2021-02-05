  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Yerel

Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:55:00 -
Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişeleri’nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı. Kazada sürücü ile ön yolcu koltuğunda oturan Havva Ovacıklı (66), otomobilde sıkıştı.

Arka koltukta oturan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı Aydın Devlet Hastanesi’ne, Mehmet Ovacıklı ve Davut Özkan ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Mehmet Ovacıklı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı
Gündem

Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı

Orhan Pamuk'un izinden giderek yurt dışına yaranmak için kendi ülkesine sırtını dönen ve peş peşe skandal açıklamalarda uzun süre gündemden ..
Bu açıklama ABD'den geldi: Her şey Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu
Medya

Bu açıklama ABD'den geldi: Her şey Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Amerikalı bir kadın, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Müslüman olduğunu açıkla..
ABD'den 15 Temmuz açıklaması! Darbede...
Dünya

ABD'den 15 Temmuz açıklaması! Darbede...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un r..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay