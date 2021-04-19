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Aktüel Otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
Aktüel

Otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:48:00 -
Otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Konya Yolu Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AE 3845 plakalı otomobil, önce resmi plakalı bir araca daha sonra Ankara Merkez Komutanlığı önünde bulunan otobüs durağına çarptı.

Kazada otobüs durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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