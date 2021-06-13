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Yerel Otomobil minibüse çarptı: Yaralılar var
Yerel

Otomobil minibüse çarptı: Yaralılar var

Kilis'te bir otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kazaya dair inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 16:00:00 -
Otomobil minibüse çarptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, L.A. (28) yönetimindeki 33 AFE 176 plakalı otomobil, Kilis, Nedim Ökmen Mahallesi, Ali Metin Dirimtekin Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 79 AH 452 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü L.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (47) ve M.E.A. (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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