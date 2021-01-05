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Ekonomi Otomobil, minibüs, kamyonet muayene ücreti ne kadar?
Ekonomi

Otomobil, minibüs, kamyonet muayene ücreti ne kadar?

2021 araç muayene ücretleri | 2021 yılının gelmesiyle birlikte bazı vergi ve harç ücretlerinde artış yaşandı. Araçlarını muayene ettirecek olan vatandaşlar artışla birlikte kaç lira muayene ücreti ödeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, araç muayenesi ne kadar oldu? Minibüs muayene ücreti 2021 | Kamyon muayene ücreti 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:18:00 -
Otomobil, minibüs, kamyonet muayene ücreti ne kadar?

Otomobil muayene ücreti yeni | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Hal böyle olunca araç muayene ücretleri de arttı. Vatandaşlar yeni yılda ne kadarlık muayene ücreti ödeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, araç muayene ücreti ne kadar oldu 2021

Otomobil, minibüs, kamyonet muayene ücreti ne kadar?

                                 Eski ücret            Yeni ücret (KDV dahil) 

Otobüs                      462,56                  503,86

Kamyon                    462,56                  503,86

Çekici                       462,56                  503,86

Tanker                      462,56                  503,86

Otomobil                  342,2                     372,88

Minibüs                    342,2                     372,88

Kamyonet                342,2                     372,88

Arazi taşıtı               342,2                     372,88

Römork ve yarı römork  342,2                     372,88

Traktör (römorklu ve römorksuz)             174,64   189,98

Motosiklet                         174,64                  189,98

Motorlu bisiklet                174,64                  189,98

Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Araç muayene randevunuzu internetten ya da 0850 222 88 88 nolu telefon numarası üzerinden alabilirsiniz. Araç randevusu işlemi sırasında para ödemiyorsunuz. Muayene istasyonuna gittiğinizde sıra numarası alırken gerekli ödemeyi yapıyorsunuz.

TÜVTÜRK RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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