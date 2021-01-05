Otomobil, minibüs, kamyonet muayene ücreti ne kadar?
2021 araç muayene ücretleri | 2021 yılının gelmesiyle birlikte bazı vergi ve harç ücretlerinde artış yaşandı. Araçlarını muayene ettirecek olan vatandaşlar artışla birlikte kaç lira muayene ücreti ödeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, araç muayenesi ne kadar oldu? Minibüs muayene ücreti 2021 | Kamyon muayene ücreti 2021
Otomobil muayene ücreti yeni | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Hal böyle olunca araç muayene ücretleri de arttı. Vatandaşlar yeni yılda ne kadarlık muayene ücreti ödeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, araç muayene ücreti ne kadar oldu 2021
Otomobil, minibüs, kamyonet muayene ücreti ne kadar?
Eski ücret Yeni ücret (KDV dahil)
Otobüs 462,56 503,86
Kamyon 462,56 503,86
Çekici 462,56 503,86
Tanker 462,56 503,86
Otomobil 342,2 372,88
Minibüs 342,2 372,88
Kamyonet 342,2 372,88
Arazi taşıtı 342,2 372,88
Römork ve yarı römork 342,2 372,88
Traktör (römorklu ve römorksuz) 174,64 189,98
Motosiklet 174,64 189,98
Motorlu bisiklet 174,64 189,98
Araç muayene randevusu nasıl alınır?
Araç muayene randevunuzu internetten ya da 0850 222 88 88 nolu telefon numarası üzerinden alabilirsiniz. Araç randevusu işlemi sırasında para ödemiyorsunuz. Muayene istasyonuna gittiğinizde sıra numarası alırken gerekli ödemeyi yapıyorsunuz.