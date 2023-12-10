  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

Türk Dünyası'ndan Bursa'ya önemli bir görev

Neler dönüyormuş neler! Seda Sayan’a katılan Apaçi Mustafa her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Yunanistan’da gündem oldu! O detay, bir hayli dikkat çekti! Meğer…

Akşener’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak

Gazze soykırımına karşı çıkan Amerikan üniversitelerine yoğun baskı var: İlk rektörün 'başı' koparıldı

Mehmet Şimşek’ten flaş karar! Çok ani oldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeni Yargı Paketi’nde 'İstanbul Sözleşmesi' pozları! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek

Batı vermedi Türkiye kendi yaptı! 2024'te 'patlama' gerçekleştirecek

Türkiye tarihinden ilk olacak: Dünya ülkeleri almak için sıraya girdi! Sınıfının en iyisi
Yaşam Otomobil kağıt gibi parçalandı
Yaşam

Otomobil kağıt gibi parçalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 21:53:00 -
Otomobil kağıt gibi parçalandı

Adana’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tofaş marka 20 AGR 112 plakalı otomobilin park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra arkadan çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. Otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 4 kişinin de tedavisi devam ediyor.

Yaralıların ve ölen kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23