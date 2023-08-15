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Yaşam Otomobil kağıt gibi ezildi!
Yaşam

Otomobil kağıt gibi ezildi!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 16:31:00 -

Çankırı Çerkeş'de üzerine tuğla düşün otomobil kağıt gibi ezildi.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde tırın dorsesinden dökülen tuğlalar aynı istikamette ilerleyen otomobilin üzerine düştü. Otomobil kağıt gibi ezilirken, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Kadıözü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Er yönetimindeki 41 AAD 614 plakalı tuğla yüklü tırın dorsesindeki tuğlalar manevra sırasında aynı istikamette seyir halinde olan Vedat A. (23) idaresindeki 05 AAE 050 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken sürücü Vedat A. ve araç içerisinde bulunan İsmail Y. (21) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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