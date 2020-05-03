  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil istinat duvarında askıda kaldı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarı üzerinde askıda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:00:40 -
Otomobil istinat duvarında askıda kaldı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarı üzerinde askıda kaldı.


Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesi istinat duvarı üzerine çıkarak burada askıda kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve istinat duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklarda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı