Otomobil iş yerlerine çarpıp, devrildi
Sivas’ta gece yarısı kontrolden çıkan bir otomobil, market ve kuruyemiş dükkânına çarptıktan sonra kaldırım üzerinde devrildi. Kazada sürücünün yara almadan kurtulması olası bir faciayı önledi.
Sivas’ta gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, iş yerlerinde maddi hasara yol açtı. Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerlerine çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Y.E.D. idaresindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, önce markete ardından kuruyemiş dükkânına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırım üzerinde devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Takla atan otomobilin sürücüsü Y.E.D.’nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Market ve kuruyemiş dükkanında hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.