Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8'i turist 10 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile turistlerin bulunduğu minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 8'i turist, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Belek ile Kadriye mahallelerini birbirine bağlayan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Arda D. yönetimindeki 07 ASN 374 plakalı otomobil ile Seyfettin E. idaresindeki 07 CBN 764 plakalı turistlerin bulunduğu minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan kimliği öğrenilemeyen kişi, minibüs sürücüsü Seyfettin E. ve 8 yabancı uyruklu turist yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobildeki yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.