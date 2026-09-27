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Yerel Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Bingöl-Erzurum yolunda 6 yaralı
Yerel

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Bingöl-Erzurum yolunda 6 yaralı

Yeniakit Publisher
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Bingöl-Erzurum yolunda 6 yaralı

Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu altı kişi yaralandı.

Bingöl-Erzurum kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

 

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi katına alındı.

 

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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