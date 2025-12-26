  • İSTANBUL
Yerel

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

Karabük’te otomobil ile çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Karabük'te, otomobil ile çarpışan ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yönüne geçiş yapmak istediği esnada M.M. yönetimindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansta bulunan sağlık personelleri E.G., H.G.A. ve S.K. yaralandı. Yaralı sağlıkçılar meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

