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Otomobil fiyatına kurbanlık satılıyor

Kurban Bayramı öncesi Kütahya’da açılan Canlı Hayvan Pazarı’nın gözdesi bir ton 550 kiloluk ’Tosun’ oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
Otomobil fiyatına kurbanlık satılıyor

Enne Mahallesi’nden Ali Mercan tarafından yetiştirilen 2 buçuk yaşında ki Simental cinsi tosun iri cüssesi ve hacimli duruşu ile pazara gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahibi tarafından bir araba parası bedel biçilen Tosun, kıran kırana geçen pazarlık sonucunda yine bir araba parası olan 23 bin liraya satıldı.

Üç yıldır pazarın en büyük havanını kendisi tarafından satıldığını söyleyen üretici Ali Mercan,

"Bu hayvan 2 buçuk yaşında Simental cinsi bir tosun. Üç yıldır bu pazarın en büyük hayvanını ben ve Kütahya’nın da en büyük tosunlarını da ben satıyorum burada" dedi.

Uzun pazarlıklar sonucu 23 bin liraya tosunu alan Çamlıca Mahallesi’nden Ahmet Gırgın ise, "Bu yıl kurbanlığımızı 23 bin liraya aldık. Yaklaşık 400-450 kilo et çıkar. Tahminden de 600 kilo olabileceğini düşünüyoruz. Dört aile keseceğiz kurbanımızı. Allah şimdiden kabul etsin inşallah" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
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