Otomobil emniyet şeridindeki TIR’a çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zafer Köse ile araçta bulunan Salih Üstündağ yaşamını yitirdi.
Kaza, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. yönetimindeki BS5440A yabancı plakalı dorsesiz TIR arızalandı. Sürücü, arıza nedeniyle aracı emniyet şeridine çekerek durdu.
OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Zafer Köse idaresindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞANLAR İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Zafer Köse ile yanında bulunan Salih Üstündağ, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih Üstündağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Zafer Köse, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından TIR sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.