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Ekonomi Otomobil devinden işçi çıkarma kararı
Ekonomi

Otomobil devinden işçi çıkarma kararı

ABD'li otomotiv üreticisi Ford artan maliyetler ve resesyon nedeniyle Almanya'daki fabrikasından 3 bin 200 işçi çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 04:01:00 -
Otomobil devinden işçi çıkarma kararı

Otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre, bugün yapılan iki toplantıda şirketin iş konseyi, çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi verdi.

Söz konusu fabrikada 15 bin kişiyi istihdam eden Ford, konu hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

IG Metall açıklamasında, genel olarak Ford'un Almanya tesislerinin geleceği konusunda son derece endişeli olunduğu aktarılarak, şirketin işten çıkarma planını uygulaması halinde iş bırakma eylemleri yapılacağı ifade edildi.

Geçen yıl Köln’deki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Ford, Avrupa’daki fabrikalarında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, geçen yıl fabrikaların elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi sırasında ABD’de ve Hindistan'da birkaç bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Ford’un işten çıkarmalara yönelik planının ABD’de Enflasyon Azaltma Yasası ile ülkede üretilen elektrikli araçlar için büyük teşvikler verilmesi nedeniyle, Avrupa'da otomotiv üreticilerinin yer değiştirme endişelerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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