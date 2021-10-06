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Otomotiv Otomobil devinden flaş karar... Üretimi durdurduk! İşte sebebi
Otomotiv

Otomobil devinden flaş karar... Üretimi durdurduk! İşte sebebi

Japon otomobil üreticisi Mazda, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 08:45:00 -
Otomobil devinden flaş karar... Üretimi durdurduk! İşte sebebi

Otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi, birçok markanın üretimini sekteye uğratıyor.

Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.

Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

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