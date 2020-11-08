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Teknoloji Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 00:08:00 -
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Birleşik Krallık merkezli dev otomobil üreticisi Bentley, önemli bir kararla gündeme geldi. Otomobil devi, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Firma tarafından yapılan açıklamalara göre fosil yakıt kullanan otomobil üretimi 2030 yılına kadar sonlandırılacak. Bu tarihten itibaren tamamen elektrikli otomobil üretimine geçilecek.

İki hibrid modelinin tanıtımı 2021 yılında gerçekleştirilecek. Üretilen ilk tam elektrikli otomobilin ise 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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