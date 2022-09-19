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Teknoloji Otomobil devi tasarladı! Görenleri şaşkına çeviriyor... Yok devenin nalı
Teknoloji

Otomobil devi tasarladı! Görenleri şaşkına çeviriyor... Yok devenin nalı

Çinli Dongfeng Motor şirketinden bir tasarımcı, dört basamaklı beygir güçlerine ulaşan Bugatti Hyper Truck isminde etkileyici bir kamyon tasarladı. Kamyonu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 13:55:00 -
Otomobil devi tasarladı! Görenleri şaşkına çeviriyor... Yok devenin nalı

Çinli Dongfeng Motor şirketinden bir tasarımcı, dört basamaklı beygir güçlerine ulaşan Bugatti Hyper Truck isminde etkileyici bir kamyon tasarladı. Kamyonu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fransız otomobil üreticisi Bugatti, daha çok hızlı hiper otomobilleriyle tanınıyor.

Öyle ki şirket, dört basamaklı beygir güçlerine ulaşan ve hayal etmesi zor derecede yüksek hızlara sahip otomobillerle bugüne kadar birçok kez hız rekorlarıyla gündeme geldi.

Peki, Bugatti ateşli modeller yerine kamyon üretseydi nasıl olurdu? Çin merkezli Dongfeng Motor şirketinden tasarımcı Prathyush Devadas, Hyper Truck konsepti ile Bugatti markalı bir kamyon hayal etti.

Devadas, Bugatti'nin C-Line çizgisinden esinlenerek kamyonun ön tarafını 'C' şeklinde tasarladı. Kamyonun kabini, C şeklindeki bölümün içinde asılı duruyor gibi görünüyor. Ayrıca ön tarafta yarış otomobillerini andıran bir tampon yer alıyor.

Bugatti Hyper Truck konseptinde, yük taşıma kapasitesini artırmak için hoparlörü andıran dört çift tekerlek yer alıyor. Ayrıca römork, yük hacmini en üst seviyeye çıkarmak için biraz kıvrımlı bir tasarıma sahip.

Gerçek hayatta Bugatti markalı bir tır görme ihtimalimiz olmasa da böyle başarılı tasarım çalışmalarını incelemek oldukça keyifli.

 

 

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