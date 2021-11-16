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Gündem Otomobil dereye uçtu: Yaralılar var
Gündem

Otomobil dereye uçtu: Yaralılar var

Samsun’da gece saatlerinde 1 otomobilin dere yatağına uçması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 06:58:00 -
Otomobil dereye uçtu: Yaralılar var


Olay; Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Otogar Kavşağı Mçmevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. idaresindeki 34 HV 9516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ç. ve henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kadın hafif yaralandı. Ayrıca otomobilin dereye ulaşmadan bataklığa saplanması sularına kapılmasını engelledi.
Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen polisler de yaralıları dere yatağından yola çıkarılmasına yardımcı oldu. Üşüdüğünü ve montunun arabada kaldığını söyleyen sürücüye montunu bekçi dere yatağındaki arabadan alarak giydirdi.
Hem kaza sonrası hem de kaza anında olay yerine gelen ekiplerin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Hüseyin Ç, “Alt yoldan çıktım. Bir araba karşıdan ışıklarını yaktı. Gözümü alınca ben de aniden dere yatağına düştüm. Şu anda sağlık sorunumuz bulunmuyor. Araçta ben ve yanında çalışan bir kadın vardı. Onu almaya gelmiştim. Ayrıca bizimle ilgilenen ve montumuzu getiren ekiplere de teşekkür ederim” dedi.
Alkol metreye üfleyen ve alkol almadığı anlaşılan sürücü Hüseyin Ç., ardından yakınlarını arayarak kaza yaptığını haber verdi. Dere yatağına uçan otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile düştüğü dere yatağından kaldırıldı.

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