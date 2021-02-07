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Aktüel Otomobil dere yatağına devrildi: 1 yaralı
Aktüel

Otomobil dere yatağına devrildi: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:55:00 -
Otomobil dere yatağına devrildi: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Yukarı Yahyalar Mahallesi 4775. Sokak'ta 06 AT 2356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan Kadir Çelen'i araçtan çıkardı. Çelen, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücünün kimliğini tespit için çalışma başlattı.

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