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Otomobil çukura yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu

Denizli'de, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki çukura düşen otomobilin sürücüsü Hüseyin Dinç (46), yaralandı.

21 Ekim 2018 Pazar 18:02
Otomobil çukura yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Buldan ilçesinde meydana geldi. Kırsal Yenicekent Mahallesi yönüne giden Hüseyinç Dinç'in kullandığı 03 FD 134 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan yaralı çıkarılan Dinç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:02
  1. Trafik kazası
  2. otomobil çukura yuvarlandı

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