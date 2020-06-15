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Aktüel

Otomobil çocuk parkına uçtu

Kahramanmaraş’ta bir otomobil, çocuk parkına uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:45:52 -
Otomobil çocuk parkına uçtu

Kahramanmaraş’ta bir otomobil, çocuk parkına uçtu. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. Galip P. idaresindeki 46 AB 682 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu bitişinde yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce etraftaki ağaçlara, ardından yolun alt kısmındaki çocuk parkına uçtu.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri sürücü ile yanında bulunan ve ismi açıklanmayan yaralıya ambulansta müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazanın görgü tanığı bir vatandaş ise, "Otomobil yoldan aşağı inerken herhalde freni mi boşaldı ne oldu buradan parka uçtu. Çok hızlı da değildi" diye konuştu.

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