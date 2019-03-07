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Otomobil çarpınca havalanıp, park halindeki aracın camından içeri girdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobil çarpan Mustafa Nihat Özyurt isimli vatandaş, park halindeki otomobilin camından içeri girdi.

07 Mart 2019 Perşembe 19:10
Otomobil çarpınca havalanıp, park halindeki aracın camından içeri girdi

Ankara'da, yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Mustafa Nihat Özyurt (54), havalandıktan sonra park halindeki otomobilin arka camından içeri girdi. Özyurt ve araçtaki 2 kişi, yaralanırken, kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Necla Vardar (58) yönetimindeki 06 AZ 5876 plakalı otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Nihat Özyurt'a ardından yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Özyurt, Vardar'ın çarptığı aracın önünde park halindeki 06 RGE 62 plakalı otomobilin arka camından içeri girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, Mustafa Nihat Özyurt ile sürücü Necla Vardar ve yanındaki Emine Aksu (59) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkarılan Özyurt ve diğer 2 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Nihat Özyurt'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



Mustafa Nihat Özyurt'un havalanıp, arka camından içeri girdiği otomobilin sürücüsü, "Geldiğimde adam, arabanın içerisindeydi. 112 geldi, çıkardı; inşallah kurtulur" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:10
  1. Ankara
  2. Yenimahalle ilçesi
  3. trafik kazası
  4. araba çarpan yaya
  5. Mustafa Nihat Özyurt

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