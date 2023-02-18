Otomobil almak isteyenler dikkat! Sıfır otomobil: Dacia Duster'ın fiyatları ilan edildi! O yeni gelişme!

Birçok otomobil markası Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Dacia Duster da Şubat ayı zamlı fiyatlarını açıkladı. Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster modelinin 2023 fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Şubat 2023 fiyat listesi

Essential TCe 90 bg 609.000 ₺

Expression ECO- G 100 bg 669.000 ₺

Essential TCe 150 bg 4×4 712.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC 701.000 ₺

Journey TCe 150 bg EDC 750.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4×4 786.000 ₺

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre. Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG’li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre. SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.