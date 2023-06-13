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Medya Otomobil alıp bunu yapanlara büyük şok! Neye uğradıklarını şaşıracaklar
Medya

Otomobil alıp bunu yapanlara büyük şok! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:11:00 -
Otomobil alıp bunu yapanlara büyük şok! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, otomobil firmalarının kara listesinin uzadıkça uzadığını belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, otomobil firmalarının kara listesinin uzadıkça uzadığını belirtti. “Firmalar kara listede adı bulunanlara otomobil satılmasını önlemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Sandık, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sadece galericiler değil otomobil ticaretini kârlı gören farklı meslek sahipleri de bu işe yöneldi. Piyasada ‘Al-Sat’çılar türedi. Beyaz yakalı, doktor, polis, asker, kuyumcu, müteahhit gibi her meslekten insan ‘Al-Sat’çı oldu. Böyle olunca, firmaların kara listesi uzadıkça uzadı. Firmalar kara listede adı bulananlara otomobil satılmasını önlemeye çalışıyorlar. Tüketici Kanunu’na göre otomotiv firmalarının “otomobil satmıyorum” demesi mümkün değil. Ancak kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle ‘Al-Sat’çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından önemli. Firmalar tarafından yapılan araştırma sonucunda bazı isimlerin altı ayda üç otomobil aldıkları daha sonra sattıkları tespit edildi. Firmalar, otomobil aldıktan hemen sonra internet sitesine ilan verenleri bile kara listeye alıyor. Otomobilini iki ay sonra satanları da tespit edip, kara listeye dahil ediyor. Bu kişiler gerçek tüketici değil, ‘Al-Sat’çı gibi değerlendiriliyor.”

 
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