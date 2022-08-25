Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar hızla düşüyor, bakanlıktan yeni hamle!

Otomobil satışında stokçuluğun önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı sıfır araç satışlarıyla ilgili bir karar almıştı. Bir otomobilin satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre ve 6 ay geçmiş olma koşuluyla yapılabilmesi zorunluluğu getirilmişti. 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak uygulama şimdiden araç fiyatlarını aşağı çekmeye başladı.

Fiyat düşüşü yüzde 15'i buldu

TRT'nin haberine göre piyasa fiyatlarında düşüş gözlemlediğini söyleyen galerici Emrullah Şeker, "İnternet sitelerinde zaten bu stoklanan saklanan araçların, araç sayılarının arttığını gördük. Gün yüzüne çıktı tabiri caizse araçlar. Bu da tabi ki piyasada düşüşe neden oldu” dedi.

Galerici Atakan Üstün ise “Fiyatlar ciddi anlamda gerilemeye başladı. Şu anda yüzde 10 yüzde 15 kadar geriledi. Biz bu durumda araçların gerçek fiyatlarını görmeye başladık” diye konuştu.

Ekspertize ibraz zorunluluğu

Sıfır kilometre araçları elinden çıkarmak isteyen bazı fırsatçı galericiler fiyatları düşürmeye başlamışken, Ticaret Bakanlığı tarafından bir düzenlemeye daha gidildi.

Alınan yeni kararla ikinci el araç alım satım yapan kişilerin ve firmaların, notere ekspertiz raporunu ibraz etmeleri zorunlu kılındı. Üstelik bu raporun 3 gün içinde alınmış olması gerekiyor. Noterlerin, satış sözleşmesinde aracın kilometre bilgisine yer vermesi de bundan böyle zorunlu olacak.

Denetlemeler artırılacak

İkinci el araç satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılacak. İlan siteleri ve iş yerleri denetlenecek. Düzenlemelere aykırı satış yapanlara ceza uygulanacak.