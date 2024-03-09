Otomobil alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun!

Şubat ayında satışlarıyla rekor kıran sıfır otomobiller, mart ayında ortalama yüzde 5 oranında zamlandı. Zammı gören tüketicinin büyük bir çoğunluğu hemen 2. ele yöneldi.

Otomobil satışları tarihi bir rekora ulaştı. Şubat ayında 106 bin araç satışı gerçekleşti.

Sıfır otomobile mart ayında yüzde 5 zam gelince tüketici rotayı 2. ele çevirdi. Parasının değeri düşmemesi için de otomobil aldıklarını söyleyen bazı vatandaşlar "Sıfır alamadık 2. ele yöneldik" dedi.

Otomobil fiyatları mart ayının gelmesiyle güncellendi. Yüzde 3, yüzde 5 ve yüzde 7 oranında markalar fiyatlara zam yaptı.

İkinci el piyasasında en çok fiyatı 1 milyon liranın altında olan araçlar tercih ediliyor. 500 bin ile 1 milyon arasındaki araçların hızlı satıldığı belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galeri esnafı, elindeki 2019 model bir aracın fiyatının 4 milyon lira olduğunu ve bu aracın 2 aydır galerinin önünde beklediğini söyledi. 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda bir hareket olmadığı ve çok zor satıldığı belirtiliyor.

800 BİNİN ALTINDA SIFIR OTOMOBİL YOK

800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Fiyatların da Nisan'da yüzde 10-12 oranında artacağı belirtiliyor.