Otomobil alacaklar dikkat! Bu sefer piyasayı 'çip' vurdu

İkinci el otomobil almayı düşünenler elinizi çabuk tutun. Dünya genelinde ikinci el otomobil fiyatlarını fırlatacak bir gelişme yaşandı. Otomotiv sektöründe firmalar bir bir üretime ara vermeye başladı. Piyasada sıfır otomobil sıkıntısı bekleniyor. Uzmanlar, ikinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği uyarısı yapıyor.

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle fabrikalar üretimlerine ara vermeye başladı. Otomotiv sektöründen gelen yüksek talep nedeniyle dünyanın önde gelen çip üreticileri taleplere yetişemiyor ve çip arzında sıkıntı yaşanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden da bu sorunu aşmak için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu. Ancak paket yürürlüğe girmeden otomobil üreticisi devler bir bir üretime ara vermeye başladılar.

Küresel ölçekte yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle, Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Oyak Renault, üretime ara vereceğini duyurdu.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceklerini söyledi.

Dünya genelinde Ford, Nissan, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi büyük üreticiler de üretimlerine ara verdiklerini açıkladı.

Küresel olarak otomotiv üreticilerinin etkilendiği çip krizinin çeşitli sonuçları olacağını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Çip krizinin büyümesi sıfır araç tedarikinde problemler yaratırsa 2020 yılında olduğu gibi ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşayabiliriz” dedi.

Dev üreticiler art arda üretime ara verince piyasada sıfır araç sıkıntısı başlayacağı, bunun da pandeminin ilk aylarında olduğu gibi ikinci el piyasasını yukarılara çekeceği belirtiliyor.