  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil ağaca çarptı, sürücü gözyaşlarını tutamadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Otomobil ağaca çarptı, sürücü gözyaşlarını tutamadı

Tekirdağ Çorlu’da tarlaya girerek ağaca çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Aracın sinyal ışığı sayesinde yeri tespit edilen genç, direksiyon başında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Tekirdağ Çorlu’da girdiği tarlada kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazalı aracın sinyallerinin yanması sayesinde konumunu fark eden trafik polisinin dikkatli davranması ve sağlık ekiplerini yönlendirmesiyle sağ salim bulunan sürücü direksiyon başında ağladı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nin Kuzey kırsalında meydana geldi. Trafiğe kapalı tarlaların bulunduğu alana giren Ç.Ö.Ö. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza mahalli araç sinyalinden bulundu

Kaza sonrası yaralanan genç sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza mahaline ulaşmak için tarla yollarına girdi. Kısa süre sonra trafik polisi tarafından kazanın meydana geldiği noktadan sinyal ışığı fark edildi.

Trafik polisinin dikkati sayesinde ekipler kaza mahalline ulaştı. Direksiyon başında yaralı bulunan sürücü Ç.Ö.Ö. gözyaşlarını tutamadı. Genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23