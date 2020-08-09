Otomobil 150 metreden uçuruma uçtu

Verilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Çankırı Kale mevkinde oldu. R.U. idaresindeki 06 GB 4855 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma düşta.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Olaya müdahale eden ekipler kazada yaralanan sürücü R.U. ile araç içerinde bulunan B.N.G., B.B.G., A.C.G., M.B.,U. ve C.S.'yi çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkararak ambulansa götürdü. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesin’de tedaviye alındı.

Olayda araç hurdaya dönerken kazayla ilgili soruşturma açıldı.