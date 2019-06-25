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Otogarda dönüş yoğunluğu!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul seçimleri için oy kullanmaya gelen vatandaşların dönüş yoğunluğu devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:53
Otogarda dönüş yoğunluğu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul’a gelen ve tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen seçmenlerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu gidiş yoğunluğu devam ediyor.

Tatile çıkmak için seçimi bekleyen vatandaşların İstanbul’dan gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:53
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'

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